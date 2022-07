Carlos Eduardo acerta com Botafogo - Foto: Divulgação/Al Hilal

Carlos Eduardo acerta com BotafogoFoto: Divulgação/Al Hilal

Publicado 08/07/2022 21:21

Rio - Com contrato rescindido no Al-Ahli, da Arábia Saudita, o meia Carlos Eduardo, de 32 anos, fez exames médicos nesta sexta-feira (8) e deve assinar vínculo com o Botafogo até dezembro de 2024 na próxima semana. A informação é do portal "GE".

Na última quinta-feira, Carlos Eduardo assinou o contrato de rescisão com o clube árabe, com quem tinha vínculo por mais uma temporada. Ainda de acordo com o portal, o Al-Ahli fez jogo duro para liberar o meio-campista sem custos ao Botafogo.

Em 2019, Carlos Eduardo se destacou no Mundial de Clubes, quando enfrentou o Flamengo na semifinal, e levou a medalha de bronze do torneio. O meia marcou um gol na competição contra o Monterrey, do México.