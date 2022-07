Gustavo Sauer em treino realizado no CT Lonier - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/07/2022 13:43

Rio - O Botafogo pode ter retornos importantes para o jogo contra o Cuiabá, no próximo domingo (10), na Arena Pantanal, pela 16ª rodada do Brasileirão. Além de Erison e Lucas Piazon, que treinaram mais uma vez sem limitações, o atacante Gustavo Sauer apareceu normalmente nas atividades do grupo. A informação é do jornalista Fabiano Bandeira.

Gustavo Sauer se recuperou após procedimento cirúrgico realizado no tornozelo esquerdo. O camisa 10 do Glorioso não vai a campo desde o clássico contra o Flamengo, no mês de maio. Na oportunidade, o jogador deixou o gramado com menos de 25 minutos de partida e, desde então, não foi relacionado.

Erison volta de uma lombalgia e pode ser titular diante do Dourado. Já Lucas Piazon, que sofreu uma lesão no ombro na vitória sobre o Internacional, treinou normalmente, mas ainda assim com uma proteção no local. O meia também deve estar à disposição de Luís Castro.