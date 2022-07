Guerrero - RAUL ARBOLEDA / AFP

GuerreroRAUL ARBOLEDA / AFP

Publicado 08/07/2022 12:30

Rio - Em busca de um centroavante, o Botafogo pode fechar com um velho conhecido do futebol carioca. De acordo com o jornal peruano "Libero", Paolo Guerrero, de 38 anos, está perto de assinar contrato com o Glorioso. O atacante está sem clube desde que deixou o Internacional no ano passado.

Guerrero tem uma ampla carreira no futebol brasileiro e também na Europa. O atacante disputou a Copa do Mundo de 2018 e é o maior artilheiro da história da seleção peruana. Recentemente, a imprensa do seu país noticiou que ele estava perto de defender o Alianza Lima, clube no qual foi revelado.

Com passagens pelo Bayern e pelo Hamburgo, Guerrero chegou ao Corinthians para fazer história em 2012. Ele foi o autor do gol do título mundial do Timão sobre o Chelsea. Em 2015 se transferiu para o Flamengo e ficou no clube carioca até 2018. No ano seguinte fechou com o Internacional.

Na sua última temporada pelo Colorado, Guerrero entrou em campo em 16 partidas e anotou apenas dois gols.