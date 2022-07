Luís Castro está pressionado com a má fase do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Luís Castro está pressionado com a má fase do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/07/2022 13:24

Rio - O volante Kayque teve constatada uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e terá de passar por cirurgia, como informou o Botafogo. Não há prazo estipulado para retorno do atleta aos trabalhos com o elenco no CT Lonier.

O meio-campista sofreu a lesão ainda no primeiro tempo da partida contra o Red Bull Bragantino, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador ainda tentou voltar ao gramado após sentir o problema, mas precisou ser substituído aos 12 minutos pelo também volante Del Piage.

Kayque renovou seu contrato com o Botafogo recentemente e vinha sendo titular da equipe comandada pro Luís Castro, que tem encontrado dificuldades na armação pro conta do alto número de desfalques por lesão. O camisa 62 iniciou tratamento para redução do processo inflamatório antes do procedimento cirúrgico, que será realizado nos próximos dias.