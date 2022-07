André Mazzuco, Luís Castro e John Textor no Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/07/2022 18:12

Rio - Um dos principais focos do empresário norte-americano John Textor, dono de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo, é a melhora na infraestrutura da equipe. Enquanto utiliza o Espaço Lonier provisoriamente, o clube vai utilizando seus jogos fora de casa como "inspiração" para sua reestruturação. O clube, inclusive, está criando uma equipe para conhecer projetos e práticas adotadas por outros clubes. A informação é do "GE".

No entanto, não será observado apenas o principal dos estádios e centros de treinamentos. Em Bragança Paulista, no duelo contra o RB Bragantino, foram observados até mesmo os mínimos detalhes, como o processo de credenciamento de imprensa, organização de seguranças e gandulas, bilheteria, protocolos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), etc.

Além do estádio e do centro de treinamento do Red Bull Bragantino, a equipe do Botafogo responsável pela reestruturação também visitou as estruturas do Internacional, do Palmeiras, do América-MG e do Athletico-PR.

Além das estruturas, o Glorioso também busca trazer novos profissionais para seu departamento de futebol. O clube contratou, recentemente, o executivo de futebol Pedro Moreira, que trabalhou na função no Cruzeiro e até mesmo na CBF. Além disso, o Alvinegro também busca um coordenador para a área de performance, que abrange profissionais como fisiologistas, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, massagistas, e outros profissionais.