Lucas Fernandes em atividade pelo BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 06/07/2022 17:03

Lucas Fernandes ficou quase um mês parado por conta de uma lesão muscular, mas parece não ter sentido a falta de ritmo de jogo. O meia foi um dos destaques do Botafogo na vitória sobre o Red Bull Bragantino, na última segunda-feira.

O camisa 18 destacou a força de vontade do grupo coletivamente no Estádio Nabi Abi Chedid e o retorno aos gramados com uma atuação de destaque.

"Foi uma partida importante para o grupo. Sempre o primeiro jogo após uma lesão tem suas particularidades. Você perde uma sequência de jogos, ritmo. Mas felizmente foi uma boa partida, principalmente pelo grupo que temos aqui no Botafogo. O coletivo sempre vai prevalecer sobre a individualidade. O resultado foi também importantíssimo para nós. O Red Bull Bragantino é um time consolidado na elite, de muita qualidade. Vencer dentro da casa deles não é fácil. Portanto é um triunfo que vai nos dar ainda mais elementos positivos nesta sequência de temporada", avaliou.

O Botafogo ainda passa por um período de instabilidade. Apesar de ser um dos melhores visitantes do Brasileirão, o Alvinegro não traz atuações que empolgam os torcedores. Lucas acredita que tudo isso faz parte do processo.

"Sabemos da responsabilidade de vestir essa camisa. O torcedor abraçou o elenco, vive uma grande expectativa devido a esse novo momento do clube. É claro que a gente tem encontrado obstáculos de um time em formação, próprio entrosamento. Foram muitas contratações e apenas com a sequência as coisas vão se encaixando. Vejo o clube como um todo no caminho certo", destacou