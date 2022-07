Luis Henrique, do Olympique de Marselha - Divulgação

Luis Henrique, do Olympique de MarselhaDivulgação

Publicado 06/07/2022 09:24

Rio - Após o Flamengo de contratar o atacante Luis Henrique, o Botafogo avançou na negociação e está mais perto de fechar com o jogador de 20 anos. Segundo o site "GE", o Glorioso se mostrou disposto a aceitar a obrigação de compra dos direitos econômicos do atleta, exigência que acabou afastando o rival.



De acordo com o portal, o Botafogo acenou com mais dinheiro e negocia a compra definitiva após o empréstimo, em caso de cumprimento de metas. O contrato de Luis Henrique com os franceses vai até junho de 2025.



Sem o Flamengo, os principais concorrentes do Botafogo por Luis Henrique estão na Europa. O Nantes-FRA e o Torino-ITA são clubes especulados como possíveis destinos para o jogador.