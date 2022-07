Rafael, lateral-direito do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/07/2022 17:42

Rio - O Botafogo projeta o retorno do lateral-direito Rafael ao grupo comandado por Luís Castro para o mês de agosto. O jogador está na fase de transição após sofrer ruptura do tendão calcâneo do pé esquerdo na primeira partida realizada pelo Alvinegro em 2022, no Campeonato Carioca.

De acordo com informação do 'ge', a gravidade de lesão de Rafael fez com que o departamento médico do Botafogo adotasse postura cautelosa quanto sua volta aos gramados, tendo como visão otimista sua liberação no início do próximo mês.

A previsão inicial, quando o camisa sete passou por procedimento cirúrgico, apontava um possível retorno do lateral já neste mês. No entanto, as partes envolvidas na recuperação do atleta entendem que tal lesão merece cuidado redobrado.