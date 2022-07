Luís Castro, técnico do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/07/2022 14:32

Rio - Após a boa vitória conquistada fora de casa sobre o Bragantino, por 1 a 0, o técnico Luís Castro encerrou a entrevista coletiva no Estádio Nabi Abi Chedid com um desabafo. O português disse ter sido mal interpretado em sua última aparição na mídia, na derrota por 3 a 0 para o América-MG, pela Copa do Brasil.

Na ocasião, Castro argumentou sobre o resultado e expos que o time atualmente é majoritariamente composto por atletas da última Série B. O desabafo do treinador veio após pergunta sobre Carlos Eduardo, meia do Al-Ahli, da Arábia Saudita, que tem negociações com o Glorioso.

"É uma pergunta difícil depois de um jogo destes, em que estou enaltecendo os jogadores. Muitos estão sendo colocados no Botafogo, temos interesse em colocar jogadores para dentro, porque já disse… Sabe… Sei lá o que vou dizer, sou tão mal interpretado… Na última coletiva disse que precisávamos de reforços nem que fossem os jogadores que estavam lesionados, até porque tínhamos jogado com atletas que tinham vindo da Série B, com só dois reforços. E houve um colega seu que falou que eu chamei meus jogadores de 'jogadores de Série B' e… Perante a isso, prefiro falar mais nada porque posso mais uma vez ser mal interpretado e não quero ser mal interpretado. Peço desculpas por não querer responder", disse Luís Castro.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo (10), às 19h, mais uma vez fora de casa, contra o Cuiabá. O Alvinegro ocupa a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos.