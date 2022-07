Kayque - Vitor Silva/Botafogo

04/07/2022

O Botafogo pode ter mais um jogador com lesão grave no elenco. O volante Kayque torceu o joelho direito e saiu de campo aos prantos na vitória do Alvinegro diante do Red Bull Bragantino, fora de casa, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira. O lance aconteceu aos dez minutos do primeiro tempo e causou comoção pela reação do atleta.

O jogador será avaliado pelo Departamento Médico do Botafogo nesta terça-feira, na reapresentação do elenco. A lesão aconteceu após o volante alvinegro levar a melhor na disputa com Artur, do Braga. Kayque tentou proteger a bola, que corria para a linha de fundo, quando pisou de mal jeito no gramado e sobrecarregou o joelho direito. O garoto ainda tentou voltar, mas deixou o campo chorando poucos minutos depois.