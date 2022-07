Botafogo treina no CT Lonier, na Zona Oeste do Rio - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/07/2022 11:38

Rio - O Botafogo está atento ao mercado de transferências e vem mapeando jogadores para reforçar o elenco comandado por Luís Castro no segundo semestre, mas vê sua dificuldade em relação a estrutura para a rotina dos atletas atrapalhar em certas negociações.

São algumas negativas recebidas nas últimas semanas, o que já era esperado pela cúpula alvinegra. A mais recente deles, o caso de Luis Henrique, que está perto de ser confirmado como novo reforço do Flamengo, escancara a situação.

Mesmo com o início da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) comandada por John Textor, o Glorioso ainda tem muitas questões internas a serem consertadas, tal qual o centro de treinamento. Hoje, o plantel realiza atividades no CT Lonier, na Zona Oeste do Rio, mas Textor já procura por um novo espaço.

Em entrevista coletiva recente, Luís Castro disparou sobre as condições do grupo comandado por ele para realizar as atividades. O português é considerado 'braço direito' do empresário norte-americano e participa das tratativas por um novo lugar.

Internamente, a diretoria do Alvinegro trata a conquista por um espaço estruturado como o principal reforço do Botafogo no início deste projeto, acreditando que pode facilitar em negociações com grandes nomes dos mercados sul-americano e europeu.