Luis Castro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 02/07/2022 13:53 | Atualizado 02/07/2022 15:00

Rio - Para o jogo do Botafogo diante do Red Bull Bragantino, na próxima segunda-feira, às 20h, no Nabizão, o treinador Luis Castro poderá contar com dois jogadores que não entraram em campo na última partida. Luís Oyama e Victor Cuesta podem voltar ao time principal e reforçar a equipe, após ficarem de fora do duelo pela Copa do Brasil por já terem atuado por outros times na competição.

Além deles, existe a possibilidade de Erison, Lucas Fernandes e Lucas Piazon serem relacionados. Os três estiveram no campo do Espaço Lonier enquanto a imprensa teve acesso aos primeiros minutos da atividade que contou com os reservas na derrota contra o América-MG.

No entanto, o técnico português deve ter pelo menos três novos desfalques. Carli e Chay receberam o terceiro cartão amarelo no clássico com o Fluminense, no último domingo, e estão suspensos. Outro problema é o atacante Diego Gonçalves, que ficou menos de 20 minutos em campo na última quinta-feira e sentiu dores no músculo posterior da coxa direita novamente, e precisou ser substituído por Daniel Cruz.

Por isso, o Botafogo deve ir a campo com a seguinte escalação: Gatito Fernández; Philipe Sampaio, Kanu e Cuesta; Saravia, Kayque (Oyama), Del Piage (Patrick de Paula), Piazon (Lucas Fernandes) e Hugo (Daniel Borges); Vinícius Lopes e Matheus Nascimento (Erison).