Aírton, ex-volante do Botafogo - Reprodução

Aírton, ex-volante do BotafogoReprodução

Publicado 02/07/2022 16:47

Rio - O volante Aírton teve seu pedido de indenização junto ao Botafogo negado pela Justiça. Ele cobrava mais de R$ 3 milhões do clube, alegando atraso no recolhimento do FGTS e que foi dispensado período de estabilidade. A informação é do jornalista Matheus Mandy.

A alegação da Justiça para dar ganho de causa a Aírton é que, logo após deixar o Glorioso, o volante assinou com o Fluminense e se mostrou apto a jogar. O jogador já tentou reverter a decisão, mas teve seu pedido negado e não cabe mais recurso.

Aírton fez 87 jogos pelo Botafogo e participou da campanha histórica na Libertadores de 2017. O volante está sem clube desde que deixou o Ermis Aradippou, do Chipre.