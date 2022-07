Philipe Sampaio em atividade do Botafogo no CT Lonier - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/07/2022 17:10

Rio - O Botafogo teve uma noite para esquecer na última quinta-feira, quando foi derrotado por 3 a 0 pelo América-MG, no Independência, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Em coletiva nesta sexta, o zagueiro Philipe Sampaio admitiu a atuação ruim da equipe, mas disse acreditar na recuperação do grupo.

"Somos homens suficientes para saber quando erramos ou quando não vamos bem. Não precisa ler nas redes sociais ou a análise de vocês para saber o que temos que fazer. Eu estava envolvido num dos gols e temos consciência de que podemos fazer muito melhor. A única resposta é o trabalho. Há uma semana vencemos o Inter de forma histórica, com um a menos, que é realçada de outra forma. Logo depois tem esse momento menos positivo. Já mostramos que somos um grupo forte, é saber lidar com a crítica", afirmou Sampaio.

"Uma derrota é sempre frustrante. Isso parte um pouco do equilíbrio, ganhamos do Internacional, do Flamengo, e muitas vezes isso não vinha à tona. Sabemos da qualidade do grupo, sabemos que estamos precisando dos nossos guerreiros que estão lesionados. Com a força deles podemos ter um suplemento maior para fazer uma temporada tranquila", completou.

O Botafogo volta a campo na próxima segunda-feira, contra o RB Bragantino, às 20h, no Nabi Abi Chedid, pela 15ª rodada do Brasileirão.