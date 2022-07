Gerson, ex-jogador e ídolo do Botafogo - Foto: Reprodução/Canhota 70

Gerson, ex-jogador e ídolo do Botafogo

Publicado 01/07/2022 15:07

Rio - O tricampeão mundial em 1970 e ídolo do Botafogo, Gerson, demonstrou indignação com a derrota alvinegra por 3 a 0 para o América-MG, em jogo da última quinta-feira válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Em seu canal no Youtube, o ex-jogador criticou o esquema de jogo de Luis Castro, principalmente o setor defensivo.

"O América-MG dominou o jogo, o Botafogo não tinha nada. Eu estava procurando o meio-campo do Botafogo. Primeiro procurei os zagueiros. Foi jogar com três zagueiros, mas esse raio de jogar com três zagueiros sem treinar direito não dá. No papel fica em bonito, no treinamento muito bem, ganha de 5 a 0 dos reservas. Mas o que acontece no jogo? Os laterais vão, um zagueiro abre, o outro abre e fica um no meio, que é o Carli, que não tem velocidade, às vezes o Kanu. Pegaram o Pedrinho e botaram aberto, o lateral Daniel Borges foi embora, o Philipe Sampaio abre de lateral-direito. Esse Pedrinho deitou e rolou. O que acontece? Não dava tempo do lateral chegar nem de a cobertura sair. Cadê o meio do campo? Wellington Paulista infernizou o Carli, trombou, deu cotovelada. Foi uma teta jogar. E o pior, cruzamento, defesa dormindo. Também tudo quase velho, velho dorme muito. Bola cruzada, o cara entra de cabeça, outro domina no peito", reclamou Gerson.

O ex-jogador pediu para que o treinador português modifique a forma como o clube carioca vem sendo escalado "Para com essa porcaria de três zagueiros, se não treinar muito bem. Quem entra no lugar de quem, quem cobre? Senão o adversário ocupa. Tira essa porcaria, deixa dois laterais, dois zagueiros e o cabeça de área. Para se fechar direito", acrescentou.

Após criticar a zaga alvinegra, Gerson também apontou falha do goleiro Gatito Fernández na partida em Belo Horizonte. "Gatito tem que sair do gol. Está tomando gol dentro da pequena área, tem que sair, sai por cima dos caras, mas tem que sair. Porque a defesa não cabeceia nada, está tudo dormindo. Até cheguei a falar que tem velho dormindo aí, com agasalho e tudo. Não foi um negócio trabalhado, foram dois cruzamentos e gol. Aí não dá para resistir", concluiu.