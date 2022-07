CEO do Botafogo, Jorge Braga fico distante do dia a dia do clube durante o tratamento da infecção - Vítor Silva/Botafogo

CEO do Botafogo, Jorge Braga fico distante do dia a dia do clube durante o tratamento da infecçãoVítor Silva/Botafogo

Publicado 30/06/2022 19:55

O Botafogo passou por importantes mudanças internas nesta quinta-feira. Foi homologado junto à Ferj um documento que tira os poderes de Jorge Braga, CEO do clube, de responder pela instituição junto à Federação do Rio de Janeiro. Thairo Arruda assume.



Thairo é o presidente da SAF do Botafogo e um dos responsáveis por ter colocado John Textor no caminho do Alvinegro. Ele continua no dia a dia do clube e assumiu papel na administração do clube-empresa.

O documento foi registrado na manhã desta quinta-feira e a tendência é que o próximo passo seja fazer o mesmo caminho junto à CBF, com Thairo assumindo a "responsabilidade oficial" das decisões do Botafogo no lugar de Jorge Braga.



Basicamente, Thairo está a autorizado a assinar por John Textor, dono do clube, na ausência do norte-americano. Como o empresário nem sempre está no Brasil, o brasileiro terá essa responsabilidade.



Jorge Braga, por enquanto, continua como CEO do Botafogo. Vale lembrar que o executivo recentemente teve um problema de saúde e teve que se afastar do trabalho por algumas semanas.