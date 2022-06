Nilton Santos recebeu uma nova homenagem - Divulgação

Nilton Santos recebeu uma nova homenagemDivulgação

Publicado 30/06/2022 16:08

Rio - Um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro, Nilton Santos terá mais uma homenagem com uma camisa do Botafogo. A Braziline, empresa licenciada de produtos oficiais do clube carioca, lançou a peça comemorativa aproveitando o aniversário de inauguração do estádio do clube e que leva o nome do eterno craque. O item está à venda por meio do site lojabraziline.com.br, além de lojas oficiais do clube e parceiras.

A camisa é casual na cor preta, com o nome de Nilton Santos estampado sobre o BFR (Botafogo de Futebol e Regatas) e a alcunha que fora chamado por seu exímio conhecimento tático sobre o jogo e sua versatilidade em campo, “Enciclopédia do Futebol”. Nas costas, uma pequena réplica de sua assinatura e o escudo do Botafogo, único clube o qual ele defendeu ao longo da gloriosa carreira.

Nilton Santos conquistou diversos títulos com a camisa alvinegra, e foi bicampeão da Copa do Mundo com a seleção brasileira, em 1958 e 1962, com grande destaque para suas atuações sempre seguras na defesa e criativas no ataque. Faleceu em novembro de 2013, e desde 2017 o lendário jogador dá nome ao estádio do Botafogo, o Estádio Olímpico Nilton Santos, onde tem uma estátua em sua homenagem.

Inaugurado em 30 de junho de 2007, inicialmente com o nome de João Havelange, o estádio completa 15 anos nesta quinta-feira. Na partida de estreia, o Botafogo venceu o Fluminense de virada pelo placar de 2 a 1, em partida válida pelo Campeonato Brasileira daquele ano. Quase 10 anos depois, em fevereiro de 2017, por iniciativa do Botafogo, o estádio teve a alteração do nome oficializada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, condecorando o gênio da camisa número 6.