Diego Gonçalves no treino do Botafogo Vitor_Silva/Botafogo

Publicado 30/06/2022 13:26

Fora das últimas cinco partidas devido a uma lesão muscular, Diego Gonçalvez volta a ficar à disposição do técnico Luís Castro para a partida desta quinta-feira às 19h, contra o América-MG, no Independência, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Sem jogar desde 6 de junho, contra o Goiás pelo Brasileirão, o atacante comemorou o retorno.



"É bom estar de volta, felicidade grande. Ainda mais em jogo de Copa, podendo viajar com meus companheiros e ajudar. O mais importante é voltarmos de lá com um bom resultado. Não será um jogo fácil, mas podemos dar um bom passo e vamos trabalhar para isso", afirmou.



O retorno de Diego Gonçalves será importante devido aos muitos desfalques. Para a partida, o Botafogo não pode contar com Erison, Victor Sá e Lucas Piazon no ataque, que deve ter como titulares Vinícius Lopes e Matheus Nascimento.