Kayque renovou com o Botafogo até o fim de 2025Divulgação

Publicado 29/06/2022 15:31

Rio - O Botafogo anunciou na tarde desta quarta-feira a renovação de contrato do meia Kayque, um dos destaques do time no Brasileirão. O jogador assinou novo vínculo com o Glorioso até o fim de 2025.

"Era tudo novo para mim, nunca tinha jogado em time grande. Imaginei que poderia viver grandes momentos, mas nem nos meus melhores sonhos imaginei esse momento que vivo hoje no clube", disse Kayque.

"Me sinto honrado em saber que estou englobado neste processo, neste novo projeto de médio e longo prazo do Clube. Estava aqui quando passávamos nosso pior momento e fico feliz por viver novas coisas, novas aventuras e histórias", completou.

De contrato renovado, Kayque segue na tarde desta quarta-feira para Belo Horizonte. Na quinta, o Glorioso enfrenta o América-MG, no Independência, pelas oitavas de final da Libertadores.