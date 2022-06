Internacional x Botafogo teve tumulto no fim da partida - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/06/2022 10:58 | Atualizado 29/06/2022 10:58

Rio - A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) está analisando as imagens e a súmula do jogo, e deve denunciar pelo menos dois jogadores por conta da confusão após a vitória do Botafogo por 3 a 2 sobre o Internacional , no Beira-Rio, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, alguns atletas alvinegros correm risco de um gancho pesado na Série A. As informações são do "GE".

Após pancadaria generalizada, o meia Lucas Piazon, do Botafogo, e o atacante David, do Internacional, foram expulsos no fim do jogo e, por isso, devem ser denunciados e irem a julgamento. O treinador e o zagueiro alvinegros, Luís Castro e Philipe Sampaio, além do zagueiro colorado Gabriel Mercado, também foram expulsos.

De acordo com o procurador Ronaldo Piacente, a Procuradoria do STJD tenta identificar todos os envolvidos e suas respectivas condutas. Lucas Piazon, David e outros atletas podem ser enquadrados em três artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

- Art. 254-A. Praticar agressão física

Pena: suspensão de quatro a doze partidas

- Art. 257. Participar de rixa, conflito ou tumulto

Pena: suspensão de duas a dez partidas (no futebol, a pena mínima é de seis partidas)

Se não for possível identificar todos os envolvidos, os clubes podem ser apenados com multa de até R$ 20 mil

- Art. 258. Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva

Pena: suspensão de uma a seis partidas