Botafogo x Fluminense foi realizado no Nilton Santos, pelo Brasileirão - Vitor Silva/Botafogo

Botafogo x Fluminense foi realizado no Nilton Santos, pelo BrasileirãoVitor Silva/Botafogo

Publicado 28/06/2022 20:29 | Atualizado 28/06/2022 20:31

Rio - O Botafogo emitiu uma nota oficial nesta terça-feira (28) para repudiar os atos de violência e preconceito no clássico contra o Fluminense, no último domingo, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o ônibus do elenco tricolor foi apedrejado na chegada ao estádio. Além disso, o Alvinegro repudiou os cantos homofóbicos após a partida e também a ameaça contra o influenciador Felipe Neto.

"O Botafogo vem a público se manifestar sobre os acontecimentos do último domingo (26/08), no jogo entre Botafogo e Fluminense, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Clube, mais uma vez, se posiciona contra o óbvio e repudia com veemência todo e qualquer tipo de violência e/ou preconceito.



Lamentavelmente, após o clássico do final de semana, o Clube recebeu relatos de situações que não condizem com a mentalidade da instituição. Práticas como: arremesso de objetos ao ônibus da delegação do Fluminense, cantos com conotações homofóbicas nas arquibancadas e uma ameaça ao botafoguense Felipe Neto foram relatadas e estão sendo investigadas.



O Botafogo é o Clube do futuro. Ações como essas são extremamente condenáveis, não nos representam e não serão mais toleradas. Portanto, a nova gestão optou por não ficar apenas nas palavras escritas nesta nota e adotou como prioridade o investimento na infraestrutura de segurança do Estádio Nilton Santos.



Com isso, o Clube já está atuando na implementação de um novo e moderno circuito de câmeras para inibir atos criminosos e facilitar na identificação de suspeitos. Além disso, foi determinado um reforço no treinamento das equipes de segurança que atuam nas partidas".