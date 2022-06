John Textor, dono da SAF do Botafogo, segue em busca de reforços - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 28/06/2022 10:43 | Atualizado 28/06/2022 12:16

Em busca de reforços para a sequência do Brasileirão, o Botafogo voltou a negociar com Luiz Gustavo, do Fenerbahçe, da Turquia, segundo o jornalista Hakan Dede, do canal turco TGRT News. Entretanto, o Glorioso não pretende fazer loucuras para contratar o volante de 34 anos, ex-seleção brasileira.



Sob o comando de Jorge Jesus, o clube turco planeja uma reestruturação de seu elenco, o que poderia facilitar uma negociação de Luiz Gustavo. Mas o jogador teria que aceitar reduzir o salário para retornar ao Brasil.



Enquanto isso, ele segue com a pré-temporada pelo Fenerbahçe, onde está desde 2019. Os turcos se preparam para jogar a fase preliminar da Liga dos Campeões, contra o Dynamo de Kiev, no fim de julho, para garantir uma vaga nos grupos.