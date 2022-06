Renata Mendonça - Reprodução/Sportv

Publicado 27/06/2022 16:13

Rio - Renata Mendonça saiu em defesa da atleta de base do Botafogo, Giovanna Waksman que foi vítima de machismo no último fim de semana durante jogo no Campeonato Metropolitano sub-13. A jogadora sofreu ofensas de torcedores presentes que estavam nas arquibancadas. Durante o 'Redação Sportv', na manhã desta segunda-feira (27), revoltada com a situação, a jornalista desabafou sobre o caso.



"Você está tentando batalhar por espaço para as mulheres no futebol e a menina está ocupando um espaço que ela conquistou, sendo que o ideal seria ter times femininos. Por conta do contexto em que vivemos onde as mulheres são excluídas do futebol, ela já teve que lutar muito por esse espaço dentro de campo e os pais destas outras crianças falam essas barbaridades para, eles perpetuam esse preconceito abominável. É desesperador o que essa menina vive", falou Renata.

A jornalista elogiou a ação do Botafogo ante da partida de ontem contra o Fluminense, pelo Brasileirão, onde o Alvinegro colocou a jovem jogadora para entrar com o time em campo numa ação de conscientização sobre o machismo no futebol.

EM CAMPO PARA O CLÁSSICO Giovanna entra com Carli e recebe a faixa de capitão do zagueiro alvinegro pic.twitter.com/OGyRmuElJa — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 26, 2022

"Foi legal o que o Botafogo fez ontem, acho que é importante para dar a resposta a esses pais, dizendo: 'olha não é assim que vamos combater nada. Precisamos mostrar que essa menina conquistou seu espaço e ela está aqui para compartilhar do protagonismo junto com os caras'", completou.



No vídeo foi divulgado pela jornalista Deborah Rocha, fundadora do canal 'O que é impedimento?', mostra que Giovanna Waksman vem sendo frequentemente vítima de insultos machistas nos jogos do Botafogo.



Por não existir uma categoria feminina de base, Giovanna atua pelo time sub-13 masculino do Botafogo. Apesar do preconceito, a jogadora vem sendo um dos destaques do clube na temporada e muitos já enxergam um futuro promissor na jovem.