Eran Zahavi acerta com Maccabi Tel Aviv após recusar proposta do Botafogo - Foto: Divulgação/PSV

Publicado 27/06/2022 11:45

Rio - Eran Zahavi foi anunciado pelo Maccabi Tel Aviv , de Israel, no último domingo (26). O atacante, que manteve negociação com o Botafogo por quatro meses, estava preocupado com a falta de segurança no Rio de Janeiro, e decidiu retornar ao seu país de origem pela sua família. Porém, em seu perfil numa rede social, ele publicou um comunicado em respeito aos torcedores do clube alvinegro, que esperavam por um acerto.

"Algo incomum, mas respeitoso: quero falar com todos os torcedores do Botafogo que me mostraram amor e respeito durante esse período. Eu realmente considerei ir e jogar por vocês, mas tomei minha própria decisão por mim e minha família, era hora de voltar para casa.", disse.

"Quero agradecer ao John Textor e ao André Mazzuco por todos os esforços que fizeram, tenho certeza que com eles o Botafogo tem um futuro maravilhoso! Boa sorte a todos, serei seu fã de Israel", completou.