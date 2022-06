Vitor Severiano substituiu Luís Castro, que cumpria suspensão contra o Fluminense - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 26/06/2022 19:00 | Atualizado 26/06/2022 19:01

Rio - O auxiliar de Luís Castro, Vitor Severiano, lamentou a derrota do Botafogo por 1 a 0 para o Fluminense neste domingo, no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o assistente afirmou que, devido às circunstâncias da partida, o Alvinegro não atuou da maneira que o elenco treinou para o confronto.

"Montamos uma estrutura, partimos com uma intenção. Toda ideia é prévia ao jogo, depois do jogo há diversas explicações que podem ser dadas. Nosso adversário marcou um gol, ganhou justamente. Não montamos uma estrutura para acontecer aquilo que aconteceu, para ter 20% de posse de bola e o adversário 80%. Foram as contingências do jogo, tem a ver com a forma de jogar do adversário, com as nossas estruturas e limitações", afirmou Vitor Severiano.

"Tivemos uma semana difícil, com algumas dúvidas até o dia do jogo sobre com quem poderíamos realmente jogar. Montamos uma estrutura para sermos sólidos defensivamente e com o objetivo de sair para o ataque e criar finalizações. Criamos algumas, não criamos tão menos do que o adversário, mas a verdade é que o adversário teve esse domínio territorial, de posse e mereceu realmente ganhar. Vamos continuar nosso caminho", completou.

Após a partida, o Botafogo ficou na 11ª colocação, com 18 pontos, na tabela do Campeonato Brasileiro. Na próxima quinta-feira (30), o Alvinegro vira a chave para enfrentar o América-MG, às 19h, no estádio Raimundo Sampaio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.