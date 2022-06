James Rodriguez é sonho antigo de John Textor - RAUL ARBOLEDA/AFP

Publicado 25/06/2022 10:19

O Botafogo pode estar mais perto da contratação de James Rodriguez, sonho antigo de John Textor, dono de 90% da SAF do clube. Segundo o jornal 'Al-Raya', do Catar, o Al-Rayyan aceitou a proposta alvinegra para negociar o meia colombiano, restando agora convencer o jogador a atuar no futebol brasileiro.



O valor da negociação giraria em torno 5,3 milhões de euros (cerca de R$ 29,3 milhões). Entretanto, o Botafogo não confirma a informação.



Textor é o responsável por negociar diretamente com James Rodriguez e tentar convencê-lo, já que o jogador de 30 anos deseja inicialmente retornar ao futebol europeu.



O colombiano foi um dos destaques da Copa do Mundo de 2014, no Brasil e tem vasto currículo na Europa, com passagens por Porto, Mônaco, Real Madrid, Bayern de Munique e Everton. Ele está no Al-Rayyan desde 2021.