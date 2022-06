Gatito Fernández, John Textor e Joel Carli em cerimônia na Câmara Municipal de Vereadores do Rio de Janeiro - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/06/2022 15:22

Rio - Na noite da última quinta-feira, na Câmara Municipal de Vereadores do Rio de Janeiro um trio do Botafogo ganhou destaque e foi homenageado com título de cidadão carioca. Trata-se do argentino Joel Carli, zagueiro e capitão, Gatito Fernández, goleiro, e John Textor, empresário norte-americano acionista majoritário da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube.

A honraria foi um projeto do vereador Márcio Ribeiro (Avante-RJ), declarado torcedor do Glorioso. A condecoração é entregue aos cidadãos não cariocas como reconhecimento pelos serviços prestados ao munícipio.

Além dos homenageados da noite, dezenas de torcedores com faixas e bandeiras foram prestigiar o momento. Da cúpula alvinegra, Durcesio Mello, presidente, Vinícius Assumpção, vice, e André Mazzuco, diretor-executivo, marcaram presença. Jairzinho, ídolo alvinegro, também foi acompanhar o momento.

"Muitos me falam que é torcedor por que é 'o time do meu pai, do meu avô', mas agora temos a oportunidade de fazer algo especial, de que as crianças escolham o Botafogo. Agora temos que construir uma nova geração de torcedores do Botafogo. E você faz isso ganhando. Não podemos prometer vitórias, mas podemos prometer que vamos trabalhar mais do que ninguém para vencer", disse John Textor, após a entraga de sua homenagem.