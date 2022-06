Matheus Nascimento é um dos destaques do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 23/06/2022 21:26

Rio - A joia do Botafogo, Matheus Nascimento, vai estampar a capa do jornal "AS", um dos principais da Espanha, nesta sexta-feira (24). O tabloide colocou o atacante na mira do Real Madrid. Além disso, o nome do jogador, de 18 anos, consta na agenda de Juni Calafat, que é o dirigente que observa a América Latina e levou Vinícius Júnior, Rodrygo e Valverde para o time merengue.

Vale lembrar que o Botafogo ainda está em negociações com Matheus Nascimento para renovar o contrato do centroavante. O vínculo do jogador com o Alvinegro encerra no final deste ano.

"O atacante de 18 anos é uma das grandes promessas do Brasil / É figura na agenda de Juni Calafat, que já contratou Vinicius (Júnior), Rodrygo e (Federico) Valverde / Ficaria antes no Castilla", destaca o jornal 'AS'.