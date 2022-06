Atacante Eran Zahavi, ex-PSV (HOL), está na mira do Botafogo - Foto: Divulgação/PSV

Atacante Eran Zahavi, ex-PSV (HOL), está na mira do BotafogoFoto: Divulgação/PSV

Publicado 23/06/2022 15:54

Rio - Entre Eran Zahavi e Botafogo, já houve um acerto e um desfecho positivo já foi indicado algumas vezes pelo atacante israelense. É o que informa o site FogãoNET, indicando que o jogador recebeu em outras oportunidades o contrato pronto, mas pediu correção em alguns detalhes apresentados.

A expectativa é de que o Alvinegro apresente um novo contrato nos próximos até o fim de semana, já com as correções propostas por Zahavi, e a novela está perto do fim, seja com retorno positivo ou não. Isso porque há uma situação a ser contornada, que volta à pauta nas tratativas.

Familiares de Zahavi seguem resistentes quanto a mudança para o Rio de Janeiro e o tema 'segurança' é abordado nas conversas. A diretoria alvinegra já entendia que o assunto estava encerrado, com uma resolução do impasse, mas vê o retorno da preocupação dos israelenses.

Na tarde desta quinta-feira, em entrevista ao vivo no programa 'Seleção sportv', John Textor, empresário e dono de 90% do futebol do Botafogo, indicou que segue conversando com o atleta, mas problemas recentes já não fazem o clube seguir com a mesma postura otimista dos últimos dias - o CT Lonier foi invadido por torcedores em meio a sequência ruim no Brasileirão.

O Botafogo tem o 'ok' de Eran Zahavi e espera que a negociação acabe com um final feliz, mas já se movimenta nos bastidores para uma outra alternativa caso o jogador aceite a proposta do Maccabi Tel Aviv, clube de Israel que, de acordo com a imprensa local, mostra confiança por um acerto.