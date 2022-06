Souza, volante do Besiktas - Divulgação

Publicado 22/06/2022 16:59

Rio - Revelado pelo Vasco e com forte identificação com o Cruzmaltino, o volante Souza, de 33 anos e que atualmente defende o Besiktas-TUR, disse ter sido procurado recentemente para reforçar o Botafogo, mas recusou por não querer retornar ao Brasil neste momento. A informação foi revelada por ele nesta quarta-feira, em entrevista ao "Charla Podcast".

"Sou vascaíno, gosto muito do Vasco. Estou feliz no Besiktas, com 33 anos, só voltaria se conseguisse dar algo em troca. Não voltaria para ganhar dinheiro, para isso estou lá fora. Voltaria para dar retorno, cheguei ao clube muito cedo, queria contribuir de alguma forma. Não é o momento, não quero voltar agora ao Brasil. O Botafogo, semanas atrás, procurou, mas meus empresários nem me passaram, porque não penso em voltar. Se tivesse que voltar, seria para o Vasco. Falei “agradece lá”, porque é um grande clube, está se reestruturando, o que é legal. Espero que Botafogo e Vasco voltem a brilhar", disse Souza.

O volante, que é um velho conhecido do técnico Vítor Pereira, também despertou interesse do Corinthians.

"O auxiliar dele me ligou, mas falei que não. Estou bem estruturado na Turquia, minha família gosta, criei identificação boa com o Besiktas. Torço muito por eles, sou grato porque me levaram para o Fenerbahçe, mas não rolava", completou.