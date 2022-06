Eran Zahavi - Divulgação / PSV

Eran ZahaviDivulgação / PSV

Publicado 22/06/2022 13:26

Rio - Ao contrário do que foi noticiado pelo jornalista Jorge Nicola, na última terça-feira, de que Eran Zahavi concordou com os termos de contrato do Botafogo e que está perto de um acerto, o portal israelense "Walla" divulgou nesta quarta uma extensa reportagem informando que o Maccabi Tel Aviv, de Israel, chegou a um acordo com o atacante e espera anunciá-lo até o fim desta semana.

De acordo com o portal, os detalhes finais que separavam Zahavi do Maccabi foram resolvidos nos últimos dias, depois de conversas com Mitchell Goldhar, empresário canadense bilionário e dono do clube israelense. O clube está com expectativa de um 'sim' do jogador.

O contrato de Zahavi com o Maccabi seria de um ano com opção por mais uma temporada e salários de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) líquidos, valor no qual a matéria não especificou se é mensal ou anual, mas na Europa costuma-se tratar pelo ano inteiro.

Já de acordo com o jornalista Jorge Nicola, Zahavi já negocia com o Botafogo há cerca de três meses e as conversas foram diretamente conduzidas por John Textor, acionista majoritário do clube. Após o aceite dos termos, faltaria apenas devolver a documentação ao Alvinegro para dar continuidade ao processo de chegada ao Rio de Janeiro, realização de exames médicos e assinatura de contrato até o fim de 2023. Caso ocorra o desfecho, o israelense receberá R$1,6 milhões por mês livres de impostos, e se tornará um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro.