Momento do lance em que a arbitragem marcou pênalti inexistente em Internacional x Botafogo - Divulgação/CBF

Publicado 22/06/2022 16:13 | Atualizado 22/06/2022 16:22

Demorou três dias, mas enfim a CBF divulgou o áudio do VAR na trágica arbitragem da vitória do Botafogo de virada por 3 a 2 sobre o Internacional, no Beira-Rio. O maior erro do árbitro Sávio Pereira Sampaio foi a expulsão de Philipe Sampaio em marcação de pênalti que não aconteceu, logo no início do jogo. Ele deu o cartão vermelho porque considerou que a bola ia em direção do gol quando foi desviada.

"Ela (bola) tem mudança drástica de direção ou ela ia passar? Se ela continua, depois de bater no peito, em direção à meta.... Se ela passa, seria gol, correto? Vou voltar, marcar tiro penal e expulsão por impedir oportunidade clara de gol", disse Sávio.



Antes, na conversa, o árbitro do VAR no jogo, Raphael Traci, chamou Sávio para revisar o lance, que inicialmente tinha sido considerado normal, e concluiu que a posição do braço não era natural para o lance:



"Para mim, pênalti. Bate no peito e bate no braço aberto. Não tem ninguém atrás".

Por causa do erro, Traci acabou afastado pela CBF do clássico entre São Paulo e Palmeiras, na segunda-feira, quando também seria o árbitro de vídeo. Entretanto, a entidade ainda não divulgou qual será a punição a ele e a Sávio Pereira Sampaio, que foi um dos escolhidos para apitar na Copa do Mundo do Catar, em novembro.