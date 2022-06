Galvão Bueno - Divulgação

Publicado 21/06/2022 17:30

Rio - Durante o programa "Bem Amigos", do SporTV, o apresentador Galvão Bueno debateu sobre a virada do Botafogo em cima do Internacional, no último domingo (19). O narrador fez questão de exaltar o desempenho do Glorioso, mas também alfinetou a arbitragem da partida.

"Histórica virada, épica. Lamento a briga, mas faz tempo que não vejo atuação tão ruim de árbitro. Como que o VAR vê isso, bola bate no peito, joga o braço para trás. E o Philipe Sampaio ainda é expulso. Eu queria, CBF, ouvir o áudio da conversa do VAR com o juiz. O pênalti que ele deu não foi, o que foi ele não deu. A virada do Botafogo é heroica, histórica, para ficar marcada. Mano (Menezes) estava há 14 jogos invicto, perdeu, mas o time segue bem. Foi o melhor jogo da rodada", comentou Galvão Bueno, antes de completar:

"E a súmula? O VAR tem todas essas imagens, pode ver e avisar o árbitro. É muito difícil para o juiz localizar, mas o VAR está fazendo o quê? PC (Oliveira) falou que não só pode, como deve. Era para ter expulsado ainda no campo. Imagino que deve estar difícil a cabeça do Savio (Pereira Sampaio), porque foi muito mal, mas o VAR tem ido mal insistentemente", disse.

No debate, o comentarista Caio Ribeiro e o narrador Cléber Machado também detonaram a atuação do árbitro Sávio Pereira Sampaio e do responsável pelo VAR, Rafael Traci.

"Fico assustado com a insistência com alguns nomes. Savio Pereira Sampaio e Rafael Traci foram os árbitros. Nunca apitamos jogos, mas já vimos jogos na televisão. No início achava que tinha que dar desconto, porque ver na TV é diferente. Mas está demais", comentou Cléber Machado.

"Não é por acaso que não temos nenhum representante do VAR na Copa do Mundo", disse Caio Ribeiro.