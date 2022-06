Hugo comemora seu primeiro gol como profissional do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 21/06/2022 14:43

Rio - O lateral-esquerdo Hugo fez seu primeiro gol como jogador profissional do Botafogo. Em seu 35º jogo pela equipe principal, o jovem anotou o tento que deu a vitória sobre o Internacional, por 3 a 2, em uma das partidas mais incríveis da história recente do Campeonato Brasileiro.

"Meu primeiro gol vai ficar marcado na memória para sempre, melhor ainda foi a vitória do Botafogo. Trabalhamos demais para viver esse momento. Melhor ainda o contexto do jogo, foi mais emocionante, você vê pela minha vibração. Fazer o primeiro gol dessa forma é maravilhoso, coisa boa demais de se viver. Tinha nem o que pensar, só queria correr para abraçar os companheiros e comemorar a vitória com eles", declarou Hugo, em entrevista à Rádio Tupi.

O Botafogo, mesmo com a vitória heroica, deixou o gramado revoltado com a arbitragem de Sávio Pereira, que expulsou Philipe Sampaio, zagueiro alvinegro, no primeiro ataque do Colorado ao assinalar pênalti - entendido por comentaristas e ex-árbitros como erro grave de marcação.

"Estava absurdo de se ver. Tínhamos aceitado, mas não dava para compreender, tem a regra que fala de bater na barriga e depois raspar no braço. É clara a imagem. Não sei o critério dele. Até mesmo em outros lances puxou para o Inter, nos deixava irritados, mas mantivemos a cabeça no lugar para fazer nossa parte e buscar a virada. Tem que rever esses conceitos dele e se concentrar mais no jogo", destacou Hugo.

Agora com 18 pontos e ocupando a 7ª colocação do Brasileirão, o Botafogo volta a campo no próximo domingo (26), para o clássico com o Fluminense, no Estádio Nilton Santos.