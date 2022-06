Eran Zahavi - Divulgação / PSV

Publicado 20/06/2022 20:23 | Atualizado 20/06/2022 20:36

Rio - A novela Botafogo e Eran Zahavi está perto do fim. O Alvinegro avançou pela contratação do atacante israelense e tem confiança que terá uma resposta positiva para que o atacante de 34 anos vista a camisa do clube pelos próximos 18 meses.



O status da contratação é de encaminhado, com apenas detalhes burocráticos a serem resolvidos. O clube ainda adota cautela, mas internamente estão animados. A negociação tem sido tocada diretamente por John Textor, que reconhece a proximidade pelo final feliz.

Zahavi é o sonho de consumo do Alvinegro desde o começo da janela. O Glorioso chegou a cogitar outros nomes, mas seguiu firme na busca pelo atacante, que deixou o PSV ao final da temporada europeia ao não renovar o contrato.



O atacante, mesmo se fechar antes, só poderá atuar pelo Glorioso a partir do dia 18 de julho, data da abertura da janela de transferências no país. Pelo PSV, Zahavi marcou 20 gols e deu onze assistências em 46 jogos disputados na última temporada.