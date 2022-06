Torcida do Botafogo promete lotar o Nilton Santos no duelo com o Fluminense - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 20/06/2022 17:07

Rio - Para aproveitar a animação junto à heroica vitória sobre o Internacional, o Botafogo abriu ingressos para a partida contra o Fluminense, no próximo domingo, aos sócios-torcedores nesta segunda-feira.



A venda, por enquanto, é exclusiva para quem faz parte do programa "Camisa 7". Inicialmente, apenas os setores Leste e Oeste estão disponíveis. O jogo será às 16h do próximo domingo no Estádio Nilton Santos.



O clube preparou promoções. Quem é do plano "Branco" paga R$ 15; associado no plano "Preto" garante ingresso por R$ 10; "Alvinegro" paga R$ 5 e o "Glorioso" tem check-in gratuito e direito de levar um acompanhante.



Os preços 'cheios' são R$ 60 para a Leste Inferior, R$ 40 Leste Superior e R$ 80 para a Oeste Inferior. Ainda não há data definida para o começo da venda para os torcedores que não são sócios.