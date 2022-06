John Textor - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 20/06/2022 10:43

Rio - John Textor, acionista majoritário da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Botafogo, está perto de adquirir participações no Lyon, da França. Segundo o portal especializado em negócios "Bloomberg", o empresário norte-americano está próximo de comprar as ações das empresas "Pathé SAS" e "IDG Capital", que somam 40% do clube.

De acordo com o site, Textor pagaria 3 euros (R$ 16,24 na cotação atual) por ação para ter uma participação importante. Porém, o percentual adquirido pelo norte-americano seria ainda maior que os 40% porque a legislação da França obriga que o empresário faça uma oferta pública a outros acionistas.

Caso a negociação for concretizada, o Lyon passaria a ser avaliado em mais de 800 milhões de euros (R$ 4,3 bilhões). Além disso, John Textor investiria cerca de 90 milhões de euros (R$ 487 bilhões) em transferências de jogadores e no desenvolvimento das categorias de base.

Além de possuir 90% da SAF do Botafogo, Textor ainda tem 40% do controle do Crystal Palace, da Inglaterra, e é acionista majoritário do RWD Molenbeek, da Bélgica.