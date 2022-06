Erison em ação pelo Botafogo - CELSO PUPO/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 18/06/2022 15:00

Rio - Desde sua chegada ao Botafogo, o atacante Erison vem chamado a atenção por suas atuações constantes, sempre em alto nível, fazendo com que clubes de todo o planeta fiquem atentos a qualquer oportunidade para contratá-lo. Segundo o jornal "Fanatik", da Turquia, o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, estaria disposto a pagar a multa rescisória do atacante.

Vale lembrar que, enquanto passava férias no Brasil, Jorge Jesus chegou a jantar com o técnico Luís Castro, e, inclusive, assistiu um jogo do Botafogo em um camarote no Estádio Nilton Santos.

O portal turco destacou ainda uma declaração de Jorge Jesus quando chegou ao Fenerbahçe. Na ocasião, o Mister disse que "conseguiria jogadores cujos nomes seriam ouvidos pela primeira vez” por lá.

No entanto, é importante destacar que, na última quarta-feira (15), o empresário do jogador, Ronaldo Lucato, disse, em entrevista ao jornal turco "Yeni Safak Spor", que não recebeu nenhuma proposta do Fenerbahçe ou de qualquer outra equipe local para a contratação do El Toro.