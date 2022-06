Diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco busca aumentar o nível do elenco para a Série A - Vitor Silva/Botafogo

Diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco busca aumentar o nível do elenco para a Série AVitor Silva/Botafogo

Publicado 18/06/2022 12:59

Rio - Após a vitória no duelo com o São Paulo, na última quinta-feira (16), o Botafogo conseguiu respirar aliviado. O clube sofreu com fortes protestos e até mesmo uma invasão no CT na quarta-feira, por conta do baixo desempenho da equipe nas últimas partidas. Em entrevista ao "Seleção SporTV", o diretor-executivo de futebol, André Mazzuco, comparou o Botafogo com o Palmeiras, e ressaltou a importância de uma estrutura de ponta.

"Há o exemplo do Palmeiras. Essa solidez deles foi possível quando se estruturou como clube, com estrutura física e condições adequadas de trabalho, e esse é o caminho para o Botafogo. Não temos um CT organizado hoje, estamos adaptando uma situação, em paralelo a isso vamos caminhar nesse campeonato por uma solidez competitiva e melhorando a estrutura para ser mais agressivo na captação e buscar talentos para serem desenvolvidos no clube. É um projeto que ainda está muito no início. Iniciamos o Brasileiro em alta, batendo G4, isso cria uma expectativa positiva, temos que manter isso, mas nossa realidade é fazer um campeonato sólido para ter tempo de iniciar esse processo de reestruturação do clube", comentou o dirigente, antes de completar:

"O projeto é muito claro para nós, o Botafogo sofreu muito nos últimos anos e necessita de um cuidado especial. Quando entra com um projeto como a SAF, já entra pensando a médio e longo prazo, que é a razão de ser, de desenvolver o clube para o futuro. No primeiro momento temos como projeto solidificar a equipe na Série A para nesse meio tempo estruturar o clube da melhor forma possível."

Ainda falando sobre os protestos, Mazzuco comentou sobre a dificuldade de controlar a expectativa positiva por parte dos torcedores.

"Sobre gestão de expectativa concordo que não é fácil. Quando um clube é adquirido por um grupo, as pessoas acham que todo o investimento é feito no time, o que não é verdade. Há uma expectativa muito positiva e no Brasil temos essa cultura de resultados e temos que administrar isso externa e internamente também", finalizou André Mazzuco.

Agora, o Botafogo segue sua preparação para os próximos confrontos. Neste domingo (19), o Glorioso enfrentará o Internacional, às 18h (horário de Brasília), no Beira-Rio, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.