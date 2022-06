Patrick de Paula. Botafogo x Ceilandia pela Copa Brasil no Estadio Nilton Santos. 12 de Maio de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/06/2022

Rio - Contratação mais cara da história do Botafogo, o volante Patrick de Paula vem tendo poucos minutos na equipe titular do clube. No entanto, o jovem teve bom desempenho na vitória sobre o São Paulo, na última quinta-feira (16), e recebeu elogios de muitos torcedores.

Se preparando para o confronto com o Internacional, neste domingo (19), Patrick de Paula comentou, em entrevista ao GE, sobre as críticas que vem recebendo.

"Quando cheguei, falei que jogar no Rio de Janeiro, meu quintal de casa, é outra coisa. Estou muito feliz e quando meu nome fica rodando aí é porque todo mundo sabe do meu potencial. Sabe o que já fiz e que podem esperar muita coisa", disse Patrick, antes de completar:

"Eu sempre fui comprometido no meu trabalho, é um sonho de criança jogar em time grande, disputar grandes campeonatos. Quem fala mal vai elogiar depois. Tento deixar minha cabeça tranquila, focar na minha família porque minha família depende de mim. Sei que o torcedor quer ver jogos bons meus. Mas não posso controlar a boca dos outros aqui fora. Deixa o povo falar", finalizou o volante.

Ao que tudo indica, Patrick de Paula deve entrar em campo no duelo contra o Internacional, neste domingo (19), às 18h (horário de Brasília), no Beira-Rio, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.