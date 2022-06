Luís Castro, técnico do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Luís Castro, técnico do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 18/06/2022 16:01

Rio - O Botafogo divulgou os relacionados para a partida contra o Internacional, pela 13ª rodada da Série A do Brasileirão. Desta vez, as novidades na lista são as presenças de Breno, Kawan e Lucas Mezenga.



Confira a lista de relacionados:

Breno, Daniel Borges, Daniel Cruz, Douglas Borges, Erison, Gatito Fernández, Hugo, Igo Gabriel, Jeffinho, Joel Carli, Kawan, Kayque, Klaus, Lucas Mezenga, Lucas Piazon, Matheus Nascimento, Patrick de Paula, Philipe Sampaio, Rikelmi, Saravia, Tchê Tchê e Vinícius Lopes.



O trio não atua pela equipe profissional desde o Campeonato Carioca. Caso entrem em campo contra o Colorado, será a estreia com a camisa alvinegra no Campeonato Brasileiro.



Para esta rodada, Luís Castro não contará com Victor Cuesta e Kanu, que foram estão suspensos por receberam o terceiro cartão amarelo. Além disso, o técnico português conta com uma longa lista de desfalques: Barreto, Carlinhos, Chay, Rafael, Gustavo Sauer, Luís Oyama, Lucas Fernandes, Diego Gonçalves, Victor Sá e Del Piage.