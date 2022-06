Torcedores do Botafogo - Reprodução / Twitter / FogãoNet

Torcedores do BotafogoReprodução / Twitter / FogãoNet

Publicado 20/06/2022 09:43

Rio - A vitória impressionante de virada sobre o Internacional fez com que os torcedores do Botafogo se mobilizassem na madrugada desta segunda-feira para receber a delegação. Com uma grande festa, os jogadores e a comissão técnica chegaram ao Aeroporto do Galeão sendo exaltados após a conquista dos três pontos em Porto Alegre.

A Torcida do BOTAFOGO já está no aeroporto para receber a equipe. pic.twitter.com/D2i0hmPkel — GILMAR MACHADO (@gmachadoalmeida) June 20, 2022

Cerca de 100 alvinegros receberam a delegação do Glorioso. Gatito Fernández, Joel Carli, Kayque e Erison foram os jogadores mais exaltados pelos torcedores do Botafogo. O clube carioca conquistou sua segunda vitória seguida no Brasileiro.

Agora, o Glorioso vai virar a chave para disputar a Copa do Brasil no meio de semana. O adversário será o América-MG, em Belo Horizonte. No domingo, o Botafogo encara o Fluminense, no Nilton Santos.