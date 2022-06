Narrador da Globo exalta vitória do Botafogo sobre Internacional - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Narrador da Globo exalta vitória do Botafogo sobre InternacionalFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 20/06/2022 18:37

Rio - André Rizek e Luís Roberto exaltaram a virada do Botafogo no programa "Seleção SporTV" desta segunda-feira. Com um a menos desde os primeiros minutos de jogo, o Glorioso conseguiu vencer o Internacional por 3 a 2 no Beira Rio.



Na opinião de André Rizek, a virada do Botafogo foi o maior feito de um clube no Campeonato Brasileiro deste ano.



- Acho que foi a principal vitória de um time nesse Campeonato Brasileiro. Foi o principal feito de um time nesse Campeonato Brasileiro. Teve o Fluminense 5×3 no Atlético-MG, mas nenhum time enfrentou tantas adversidades quanto o Botafogo. Saiu atrás de uma equipe que estava invicta nas mãos do seu atual treinador há 14 jogos e conseguiu, com um a menos desde os 7 minutos do primeiro tempo, e sem seu treinador, na casa do adversário, virar uma derrota de 2 a 0 para 3 a 2. O que o Botafogo fez ontem foi algo épico. É um jogo para história - disse o apresentador.

Luís Roberto também definiu a virada do Botafogo como "épica" e fez questão de valorizar o projeto que o clube está construindo.



- Parabéns ao Glorioso, é uma vitória de um projeto que está em curso. O Botafogo está em construção e tudo indica que será uma construção duradoura. A torcida tem que ter esse discernimento. Ontem tivemos uma doação, uma entrega dentro da proposta de jogo e do que era possível fazer. Impecáveis. É uma vitória épica mesmo - disse o narrador.



Independentemente das confusões e polêmicas de arbitragem, Internacional e Botafogo protagonizaram um jogo histórico no último domingo. O confronto no Beira Rio vem sendo muito debatido por torcedores nas redes sociais e jornalistas em programas esportivos.