Pedro CertezasReprodução

Publicado 20/06/2022 14:10

O jornalista Pedro Certezas, torcedor declarado do Botafogo, teve motivos dobrado para comemorar o triunfo do Alvinegro em cima do Internacional. Antes da épica virada por 3 a 2 de virada nos minutos finais, tendo um jogador a menos desde o inicio da partida, o comunicador apostou em uma vitória que parecia impossível, quando o time por 2 a 1 ainda no primeiro tempo do duelo.







"Enlouqueci! Quero nem saber!!! Vai dar green!", publicou o jornalista.



Vai dar green! https://t.co/kvz2LFQykI pic.twitter.com/XW0Y4Ku6tn — Pedro Certezas (@pedrocertezas) June 19, 2022 Certezas postou nas suas redes sociais o momento em que fez a aposta ousada. O jornalista colocou R$35 na virada do Alvinegro, podendo ter um retorno de mais de R$1.400