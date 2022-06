Botafogo e Internacional - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 20/06/2022 12:23

Rio - Apesar da virada impressionante contra o Internacional, a atuação da arbitragem comandada por Savio Pereira Sampaio foi alvo de críticas do Botafogo. Em nota oficial, o Glorioso reclamou publicamente por conta da penalidade inexistente e da expulsão de Philipe Sampaio, que deixou o clube carioca em desvantagem numérica e no placar logo no começo do jogo em Porto Alegre.

"Inacreditável, vergonhosa e absurda a atuação da arbitragem no Beira-Rio. Tornou a competitividade do jogo desleal com apenas 3 minutos. Pior: com auxílio de imagens. Isto não é futebol. É escandaloso e caso de investigação. Apenas não deixamos o campo pois o Botafogo respeita as regras do jogo. Exigimos, no entanto, o mesmo respeito de quem diz zelar pelas regras. Temos um time honrado que, apesar de tudo, foi valente e buscou o resultado", disse a nota oficial do clube carioca.

Antes do fim da partida, o acionista majoritário do Botafogo, John Textor, já havia utilizado as redes sociais pedindo a saída de Savio Pereira Sampaio do quadro de árbitros do Brasil. "Temos que limpar o futebol brasileiro. Sávio Pereira Sampaio… Você deve renunciar para o bem do nosso jogo", disse o norte-americano.