Rio - O Botafogo está próximo de acertar com Eran Zahavi. De acordo com as informações do jornalista Jorge Nicola, o atacante israelense comunicou à diretoria alvinegra no último final de semana que concorda com todos os termos do contrato.

Conforme o jornalista, Zahavi já negocia com o Botafogo há cerca de três meses e as conversas foram diretamente conduzidas por John Textor, acionista majoritário do clube. Por isso, o desfecho positivo da negociação está perto, visto que após o aceite dos termos, faltará apenas os representantes do jogador enviarem a documentação assinada de volta para o Botafogo.

Em seguida, o atacante poderá chegar ao Brasil, realizar exames médicos e assinar o contrato até o fim de 2023. O israelense receberá R$ 1,6 milhões por mês livres de impostos, tornando-se um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro.

Sonho do Botafogo, que pode ser realidade em breve, Eran Zahavi só poderá atuar pelo Glorioso a partir do dia 18 de julho, data em que abre a janela de transferências no país. O atacante, de 34 anos, está sem clube desde que se despediu do PSV, da Holanda, onde atuou em 46 jogos, marcou 20 gols e deu 11 assistências.