John Textor, dono da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 22/06/2022 11:02

Rio - O Botafogo estaria negociando com o Al-Rayyan, do Catar, a contratação do meia-atacante James Rodríguez, de 30 anos. De acordo com o jornalista colombiano Pipe Sierra, da "Win Sports TV", o Glorioso fez uma proposta de 5,3 milhões de dólares, algo em torno de R$ 27,2 milhões para ter o jogador que teve passagem pela seleção colombiana.

James Rodríguez está na mira do Botafogo Foto: Divulgação/AFP

O investimento de John Textor, acionista majoritário do Botafogo, será fundamental no curso da possível negociação. Conforme as informações, já que James Rodríguez tem mercado na Europa e é para onde deseja ir, o negócio dependeria de um trabalho de convencimento.

James Rodríguez tem contrato com o Al-Rayyan até julho do ano que vem e, na última temporada no Catar atuou em 14 jogos, marcou cinco gols e deu seis assistências. O meia-atacante também teve passagem por Banfield, Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern de Munique e Everton. Além disso, atuou desde 2011 pela seleção principal da Colômbia em 86 jogos e marcou 24 gols.