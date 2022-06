Fransérgio atuando pelo Bordeaux, da França - Divulgação

Publicado 22/06/2022 18:43

Rio - Cotado no Botafogo, o volante Fransérgio, que atualmente defende o Bordeaux, pode acabar não se transferindo para o clube carioca. O clube francês deseja negociar o jogador apenas em definitivo, e não por empréstimo, como desejava a diretoria do Alvinegro. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

Para contratar o brasileiro, a equipe francesa investiu 4.5 milhões de euros (aproximadamente R$ 24.3 milhões, na cotação atual). Fransérgio chegou ao clube em agosto de 2021, e possui contrato até o final da temporada europeia de 2024.

Vale lembrar ainda que o Bordeaux foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Francês. No entanto, por acumular diversas dívidas, o clube acabou indo direto para a terceira divisão.



Fransérgio é cria da base do Athletico-PR, e, antes de chegar no Bordeaux, atuou pelo Internacional, Ceará, Guaratinguetá, Marítimo (Portugal) e Braga (Portugal). Na última temporada, o brasileiro entrou em campo em 30 oportunidades, mas marcou apenas um gol e deu somente duas assistências para seus companheiros.