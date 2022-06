Eran Zahavi - Divulgação / PSV

Publicado 23/06/2022 13:43

Principal alvo do Botafogo para o segundo semestre, o atacante israelense Eran Zahavi finalizou seu período de férias nesta quinta-feira (23) e retornou a Holanda. No entanto, pode acabar ficando por lá, já que também negocia com o Maccabi Tel Aviv, clube de seu país, que fará pré-temporada em Mierlo, cidade no sul.

A negociação envolvendo Zahavi e Botafogo já se transformou em novela e agora passa por capítulos de drama para o clube carioca. Isso porque, de acordo com o portal israelense 'Walla', o Maccabi mudou os termos de contrato e ofereceu um ano além do proposto inicialmente, o que teria atraído o atacante.

Mitchell Goldhar, bilionário canadense dono do Maccabi Tel Aviv, cedeu nas tratativas e, além do vínculo maior, oferece um salário anual de 1 milhão de euros (R$ 5,46 milhões), ainda inferior em relação ao que o israelense receberia no Botafogo por temporada.