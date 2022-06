Jean Carlos - Tiago Caldas/CNC

Publicado 23/06/2022 19:42

Rio - Destaque do Náutico nas últimas temporadas, o meia Jean Carlos, de 30 anos, está na mira do Botafogo. Segundo o “Jornal do Commercio”, de Recife, o Glorioso fez uma sondagem pelo camisa 10 do time pernambucano. A informação foi confirmada por Nilson Moura, empresário do jogador.

Recentemente, Jean Carlos esteve na mira do Sport. O Leão chegou a fazer uma proposta pelo jogador de R$ 3 milhões, que foi recusada pelo Náutico. O meia tem multa rescisória de € 3 milhões (R$ 16,5 milhões).

Jean Carlos tem contrato com o Náutico até o fim de 2024. Nesta temporada, já marcou sete gols e deu duas assistências em 29 jogos com a camisa do Timbu.